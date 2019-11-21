Начался ПАИ-live с Натальей Плявинской (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

10:01, 21 ноября 2019, ПАИ

Началась видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации. Гостем проекта ПАИ-live 21 ноября стала начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

Активность некоммерческих организаций в регионе растёт. На средства федеральных и региональных грантов НКО реализуют социально значимые проекты в сферах патриотического воспитания, здорового образа жизни, благоустройства территорий и других. В этом году псковские НКО уже получили из федерального бюджета около 47 млн рублей.

В прямом эфире Наталья Плявинска расскажет о наиболее заметных проектах, которые реализуются в Псковской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Фонда президентских грантов, оценит эффективность и перспективы волонтерского движения в Псковской области. Вопросы Наталье Плявинской можно оставить на странице ПАИ-live.