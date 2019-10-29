Почти 50 млн рублей президентских грантов получили псковские НКО

13:02, 29 октября 2019, ПАИ

Псковская область наращивает потенциал в сфере работы с президентскими грантами. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков на пресс-конференции 29 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в этом году псковские НКО подали 136 заявок на соискание федеральной грантовой поддержки. Победителями были признаны 25 проектов.

Николай Цветков добавил, что псковичи подавали заявки в два этапа. В первом – победили 14 заявок на сумму около 27 млн рублей, во втором – 11 заявок на сумму более 20 млн рублей. Всего из федерального бюджета на поддержку социальных инициатив псковичей, которые будут реализованы в Псковской области, были выделены более 47 млн рублей.