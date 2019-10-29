0
15:38
Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
15:11
«В добрые руки»: Загадочные жители кошачьего отделения псковской «Лесопилки»
13:56
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
13:43
Кибердружины создадут в Псковской области
13:17
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
12:27
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
12:05
Николай Цветков: Любая НКО нуждается в поддержке
Еще новости
Общество

Почти 50 млн рублей президентских грантов получили псковские НКО

Псковская область наращивает потенциал в сфере работы с президентскими грантами. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков на пресс-конференции 29 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в этом году псковские НКО подали 136 заявок на соискание федеральной грантовой поддержки. Победителями были признаны 25 проектов.

Николай Цветков добавил, что псковичи подавали заявки в два этапа. В первом – победили 14 заявок на сумму около 27 млн рублей, во втором – 11 заявок на сумму более 20 млн рублей. Всего из федерального бюджета на поддержку социальных инициатив псковичей, которые будут реализованы в Псковской области, были выделены более 47 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
29 октября 2019
Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
29 октября 2019
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
Кибердружины создадут в Псковской области
29 октября 2019
Кибердружины создадут в Псковской области
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
29 октября 2019
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
29 октября 2019
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
Николай Цветков: Любая НКО нуждается в поддержке
29 октября 2019
Николай Цветков: Любая НКО нуждается в поддержке
МЧС выяснит, почему не все сотовые операторы отправили SMS об усилении ветра в Псковской области
29 октября 2019
МЧС выяснит, почему не все сотовые операторы отправили SMS об усилении ветра в Псковской области
Виктор Степанов: Порховский район наладил рабочие отношения с «Экопромом»
29 октября 2019
Виктор Степанов: Порховский район наладил рабочие отношения с «Экопромом»

Идет загрузка...