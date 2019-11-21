0
13:16
Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину
13:11
Общественные советники главы Великих Лук стали претендентами на «Народное признание - 2019»
12:04
Великолучанка представит Псковскую область в финале конкурса на лучшего работника сферы молодёжной политики
11:19
Дорожная разметка в центре Пскова стёрлась в течение месяца
10:46
В два раза увеличилась сумма полученных псковскими общественниками грантов
10:01
Начался ПАИ-live с Натальей Плявинской (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
09:14
Как получить деньги от государства расскажет гость ПАИ-live в 10:00
Еще новости
Общество

Новая детская площадка появилась во дворе домов № 5 и 5а по улице Новосёлов в Пскове

Новая детская площадка появилась во дворе домов № 5 и 5а по улице Новосёлов в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №15 Дениса Иванова.

Игровой комплекс установлен за счет депутатского фонда. Объем затрат составил около 830 тысяч рублей.

Денис Иванов подчеркнул, что это уже четвертая детская площадка в его округе за два года. «Детская площадка - неотъемлемая часть определенного периода в детстве каждого. Пусть сегодняшнее событие послужит началу многих добрых дел и свершений», - сказал депутат и выразил надежду, что новое игровое оборудование будет служить нескольким поколениям и дарить положительные эмоции всем посетителям площадки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину
21 ноября 2019
Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину
Общественные советники главы Великих Лук стали претендентами на «Народное признание - 2019»
21 ноября 2019
Общественные советники главы Великих Лук стали претендентами на «Народное признание - 2019»
Великолучанка представит Псковскую область в финале конкурса на лучшего работника сферы молодёжной политики
21 ноября 2019
Великолучанка представит Псковскую область в финале конкурса на лучшего работника сферы молодёжной политики
Дорожная разметка в центре Пскова стёрлась в течение месяца
21 ноября 2019
Дорожная разметка в центре Пскова стёрлась в течение месяца
В два раза увеличилась сумма полученных псковскими общественниками грантов
21 ноября 2019
В два раза увеличилась сумма полученных псковскими общественниками грантов
Начался ПАИ-live с Натальей Плявинской (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
21 ноября 2019
Начался ПАИ-live с Натальей Плявинской (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Как получить деньги от государства расскажет гость ПАИ-live в 10:00
21 ноября 2019
Как получить деньги от государства расскажет гость ПАИ-live в 10:00
Более 300 школьников и студентов выстроились в форме слогана «Жизнь!» в Пскове
20 ноября 2019
Более 300 школьников и студентов выстроились в форме слогана «Жизнь!» в Пскове

Идет загрузка...