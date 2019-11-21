Новая детская площадка появилась во дворе домов № 5 и 5а по улице Новосёлов в Пскове

09:47, 21 ноября 2019, ПАИ

Новая детская площадка появилась во дворе домов № 5 и 5а по улице Новосёлов в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №15 Дениса Иванова.

Игровой комплекс установлен за счет депутатского фонда. Объем затрат составил около 830 тысяч рублей.

Денис Иванов подчеркнул, что это уже четвертая детская площадка в его округе за два года. «Детская площадка - неотъемлемая часть определенного периода в детстве каждого. Пусть сегодняшнее событие послужит началу многих добрых дел и свершений», - сказал депутат и выразил надежду, что новое игровое оборудование будет служить нескольким поколениям и дарить положительные эмоции всем посетителям площадки.