Более 1,3 млн рублей взыскали псковские приставы с алиментщицы

16:17, 21 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области судебные приставы взыскали с женщины 1 млн 315 тысяч рублей задолженности по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделе судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов находились два исполнительных производства о взыскании с псковички алиментов в пользу троих её детей, в отношении которых она была лишена родительских прав. Женщина около 10 лет не исполняла свои родительские обязанности и скрывалась от приставов.

Судебные приставы объявили её в розыск. По его результатам выяснилось, что женщина живёт в Санкт-Петербурге. Приставы связались с должницей по телефону, сообщили ей сумму задолженности и предупредили, что уклонение от выполнения родительских обязанностей влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Должница приняла это во внимание и перечислила 1 млн 315 тысяч рублей приставам, а значит полностью рассчиталась с долгом перед своими детьми.