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Экономика

Свинина, огурцы и сыры подешевели в Псковской области на прошедшей неделе

Цены на говядину, куриное мясо и баранину за прошедшую неделю в Псковской области не изменились, а свинина даже подешевела с 218 до 214 рублей за килограмм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Сосиски и сардельки подешевели на рубль - с 328 до 327 рублей, мороженая рыба тоже сбавила в цене со 134 до 133 рублей. Сливочное масло подорожало с 587 до 590 рублей, маргарин - со 155 до 161 рубля. Твёрдые и мягкие сычужные сыры подешевели с 558 до 554 рублей, огурцы - с 94 до 88 рублей. При этом помидоры стали стоит 102 рубля за килограмм вместо 98.

Стоимость риса (79 рублей) и гречки (64 рубля) не изменилась.

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