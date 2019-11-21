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Общество

В очередной «Тур по новостройкам» приглашают псковичей 30 ноября

30 ноября жителей Пскова приглашают в очередной тур по новостройкам. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в этот день псковичи смогут посетить многоэтажные дома трех современных жилых комплексов на Запсковье и Завеличье.

В частности, будущих новосёлов отвезут в ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, дом 10), SMART-квартал (улицы Инженерная, дом 119 и Юности, дом 24), «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13) и новый дом на Запсковье на улице Крупской, дом 24.

Участники тура по новостройкам смогут выбрать понравившуюся планировку квартиры, оценить качество использованных при строительстве материалов, виды из окон, имеющуюся социальную инфраструктуру. Также они смогут задать представителю застройщика все интересующие вопросы о доме, системе коммуникаций, благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Кроме того, потенциальные покупатели смогут обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки и материнского капитала. Организаторы мероприятия отмечают, что участникам тура по новостройкам застройщики предлагают индивидуальную скидку.

Для участия в туре по новостройкам следует записаться по телефону (8112) 702-042. Отъезд в 11:00 от редакции «Комсомольской правды - Псков» (улица Пароменская, дом 21/33).

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