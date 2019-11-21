За вымогательство денег двое великолучан предстанут перед судом

13:25, 21 ноября 2019, ПАИ

В Великих Луках перед судом предстанут двое местных жителей, которые занимались вымогательством денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великолукского района.

С 13 до 21 января текущего года мужчины, удерживая принадлежащий их знакомому автомобиль Audi 8, требовали от него 100 тысяч рублей, угрожая уничтожить машину. Двух вымогателей полиция задержала в момент, когда они ехали за деньгами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой уничтожения и чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей и со штрафом до 10 тысяч рублей с ограничением свободы на срок до 2 лет.