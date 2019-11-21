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До -10 градусов опустится температура в Псковской области в ближайшие дни

В ближайшие дни в Псковской области температура воздуха днем опустится до -2 градусов, ночью – до -10. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, в регионе ожидается постепенное похолодание в течение ближайших 5-6 дней. Ночами будет от -7 до -10 градусов, днем столбики термометра покажут от +1 до -2 градусов. Осадков в эти дни не прогнозируется.

В частности, 22 ноября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, днем - от +5 до 0. Атмосферное давление высокое.

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