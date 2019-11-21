Законопроект о создании в Псковской области зелёных поясов рассмотрят депутаты Собрания

16:44, 21 ноября 2019, ПАИ

Законопроект о создании в Псковской области лесопарковых зелёных поясов рассмотрят депутаты Собрания на очередной сессии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, документ разработал региональный комитет по природным ресурсам и экологии.

Создание лесопарковых зелёных поясов регламентирует федеральный закон «Об охране окружающей среды». В нём уточняется, что зеленые пояса – зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. Они включают территории, на которых расположены леса, водные объекты, природные ландшафты и территории зелёного фонда в границах городских населённых пунктов, прилегающих к лесам, или составляют с ними единую естественную экологическую систему.

Инициировать создание лесопаркового зелёного пояса могут некоммерческие организации, органы государственной власти или органы местного самоуправления. Для этого им нужно обратиться с соответствующим ходатайством в региональную общественную палату.

Внесённый в облсобрание законопроект определяет полномочия депутатов, губернатора, администрации области и уполномоченного органа исполнительной власти области в этой сфере, а также определят порядок принятия региональным парламентом решений о создании лесопаркового зелёного пояса, об изменении площади такой зоны и о её упразднении.

Перед сессией законопроект рассмотрит комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию.