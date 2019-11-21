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Общество

Тротуар на улице Чудской в Пскове приспособят для передвижения инвалидов-колясочников

Тротуар на улице Чудской в Пскове приспособят для передвижения инвалидов-колясочников. Кроме того, территорию благоустроят, установив урны и скамейки. Такое решение принято во время приема граждан, который провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников 21 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам заявительницы Светланы Ивановой, в микрорайоне Овсище «проживает очень много колясочников». «Мы бы хотели как-то решить вопрос с ремонтом тротуара, которого там сейчас фактически нет. Часть асфальта сделали, потом сказали, что нет денег. Поэтому люди вынуждены передвигаться прямо по дорогам», - описала обстановку псковичка.

«Безобразие! - отреагировал Михаил Ведерников. - Город в принципе не должен так выглядеть. Тем более что дорогой пользуются люди с ограниченными возможностями здоровья».

Глава администрации Пскова Александр Братчиков пообещал, что тротуар будет сделан в 2020. Губернатор поручил провести все работы до конца мая, решив вопрос со скамейками и урнами.

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