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Общество

Что жители Псковской области думают о территориальных претензиях Эстонии

Редакция Псковского агентства информации предложила жителям Псковской области ответить на вопрос: «как вы относитесь к территориальным претензиям Эстонии и требованиям передать соседнему государству часть земель Псковской области». Продиктован он был жаркими спорами в средствах массовой информации, разгоревшимися после заявления главы парламента Эстонии. Хенн Пыллуаас заявил о необходимости вернуть территории, которые когда-то отходили по Тартускому договору. В документе упоминаются части Псковской и Ленинградской областей.

На улицах Пскова горожане делились своим мнением, комментируя такое заявление.

Опрос продолжился в официальной группе ПАИ в социальных сетях. Высказаться могут все желающие здесь >>>.

 

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