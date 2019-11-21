Что жители Псковской области думают о территориальных претензиях Эстонии

20:16, 21 ноября 2019, ПАИ

Редакция Псковского агентства информации предложила жителям Псковской области ответить на вопрос: «как вы относитесь к территориальным претензиям Эстонии и требованиям передать соседнему государству часть земель Псковской области». Продиктован он был жаркими спорами в средствах массовой информации, разгоревшимися после заявления главы парламента Эстонии. Хенн Пыллуаас заявил о необходимости вернуть территории, которые когда-то отходили по Тартускому договору. В документе упоминаются части Псковской и Ленинградской областей.

На улицах Пскова горожане делились своим мнением, комментируя такое заявление.

Опрос продолжился в официальной группе ПАИ в социальных сетях. Высказаться могут все желающие здесь >>>.