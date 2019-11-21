Врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей, подала заявление об увольнении

20:56, 21 ноября 2019, ПАИ

Директор Национального научного центра наркологии — филиала Центра им. Сербского Татьяна Клименко подала заявление об увольнении по собственному желанию с 22 ноября. Об этом она сама заявила «Интерфаксу». Вместе с тем она отказалась комментировать причины такого решения.

По информации СМИ, Клименко могли вынудить написать заявление об уходе из-за того, что она поддержала новый порядок прохождения осмотра у нарколога при получении водительского удостоверения. Ранее его раскритиковал президент РФ Владимир Путин.

После этого в Минздраве сообщили, что отложили вступление в силу соответствующего приказа. Ожидается, что он вступит в силу с июля 2020 года.