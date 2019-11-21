0
21:18
Общественники провели в Пскове акцию, направленную на повышение уровня правовой грамотности населения
20:16
Что жители Псковской области думают о территориальных претензиях Эстонии
18:09
Названы причины увеличения интервалов движения автобусов в Пскове
17:44
Бюджет Псково-Изборского музея вырастет вдвое после получения федерального статуса
17:32
Великолукская группа «V.V. and BanD» номинирована на «Народное признание-2019»
16:44
Законопроект о создании в Псковской области зелёных поясов рассмотрят депутаты Собрания
15:11
«Привет, ивент!» - 21 ноября (ЗВУК)
Еще новости
Общество

Врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей, подала заявление об увольнении

Директор Национального научного центра наркологии — филиала Центра им. Сербского Татьяна Клименко подала заявление об увольнении по собственному желанию с 22 ноября. Об этом она сама заявила «Интерфаксу». Вместе с тем она отказалась комментировать причины такого решения.

По информации СМИ, Клименко могли вынудить написать заявление об уходе из-за того, что она поддержала новый порядок прохождения осмотра у нарколога при получении водительского удостоверения. Ранее его раскритиковал президент РФ Владимир Путин.

После этого в Минздраве сообщили, что отложили вступление в силу соответствующего приказа. Ожидается, что он вступит в силу с июля 2020 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Общественники провели в Пскове акцию, направленную на повышение уровня правовой грамотности населения
21 ноября 2019
Общественники провели в Пскове акцию, направленную на повышение уровня правовой грамотности населения
Что жители Псковской области думают о территориальных претензиях Эстонии
21 ноября 2019
Что жители Псковской области думают о территориальных претензиях Эстонии
Названы причины увеличения интервалов движения автобусов в Пскове
21 ноября 2019
Названы причины увеличения интервалов движения автобусов в Пскове
Бюджет Псково-Изборского музея вырастет вдвое после получения федерального статуса
21 ноября 2019
Бюджет Псково-Изборского музея вырастет вдвое после получения федерального статуса
Великолукская группа «V.V. and BanD» номинирована на «Народное признание-2019»
21 ноября 2019
Великолукская группа «V.V. and BanD» номинирована на «Народное признание-2019»
Законопроект о создании в Псковской области зелёных поясов рассмотрят депутаты Собрания
21 ноября 2019
Законопроект о создании в Псковской области зелёных поясов рассмотрят депутаты Собрания
«Привет, ивент!» - 21 ноября (ЗВУК)
21 ноября 2019
«Привет, ивент!» - 21 ноября (ЗВУК)
До -10 градусов опустится температура в Псковской области в ближайшие дни
21 ноября 2019
До -10 градусов опустится температура в Псковской области в ближайшие дни

Идет загрузка...