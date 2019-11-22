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Общество

Конкурс по корректировке территориальной схемы по обращению с ТКО планируется провести в Псковской области

Конкурс по корректировке территориальной схемы по обращению с твердыми планируется провести в Псковской области на следующей неделе. Об этом сообщил председатель областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов на пресс-конференции 22 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Грахова, в схеме будут представлены и вновь проектируемые экотехнопарки. В ней будет также указано, на каких полигонах в 5 муниципалитетах региона планируется провести рекультивацию в следующем году. «Эта новая схема будет рассматриваться и широко обсуждаться, — пояснил Сергей Грахов. — Мы её выложим на публичное обозрение, все замечания и предложения граждан будут учитываться».

Председатель комитета отметил, что цель схемы — максимально очистить от мусора все районы. «Мы готовы рассматривать конструктивные предложения, а не просто «Баба Яга против!», — подчеркнул он и призвал всех к обсуждению этой схемы, чтобы «мы сделали область чище в максимально короткие сроки».

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