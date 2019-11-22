Рядом с парком «Россия — моя история» в Пскове появятся площадь, гостиница и новая гребная база

11:44, 22 ноября 2019, ПАИ

В Пскове продолжается подготовка к созданию исторического парка «Россия — моя история». Детали проекта обсудили накануне на рабочем совещании под председательством губернатора региона Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области. Встреча прошла в Печорах. Обсуждали первоочередные работы и сроки их выполнения.

Так, начата работа по уточнению границ охранной зоны храма Жен-мироносиц. Наталья Тихомирова, председатель комитета по охране объектов культурного наследия области, уточнила, что это позволит проводить работы на Степановском лужке. Глава региона поручил не затягивать данные процедуры, чтобы не откладывать сроки реализации самого проекта.

Проводятся консультации с энергетиками в целях перемещения линий электропередач, сообщил Сергей Грахов, руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ. До нового года будут оформлены все земельные участки в границах будущего пятна застройки.

Проектом предполагается строительство вблизи стадиона «Электрон» исторического парка «Россия — моя история».

Кроме того, в этой части Пскова создадут полноценный гуманитарно-спортивный комплекс. Предполагается задействовать стадион, запланировано строительство новой современной гребной базы, культурно-просветительского и выставочного пространства. Здесь же появятся гостиница и точки общественного питания.

По словам губернатора, спортивную инфраструктуру можно реализовать в рамках национальных проектов.

Здесь же предложено создать большую площадь для проведения общегородских мероприятий. Такую инициативу озвучил владыка Тихон. По его словам, это разгрузит центральные улицы областной столицы — в будущем не потребуется так часто перекрывать по ним движение транспорта. Михаил Ведерников поддержал это предложение.

Архитекторам поручено проработать размещение всех перечисленных объектов на выделенном земельном участке.

На совещании прозвучало и предложение о названии будущего масштабного проекта — его посвятят Александру Невскому.