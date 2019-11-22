Сергей Грахов уверен, что жители Пскова и Великих Лук готовы к раздельному сбору мусора

11:48, 22 ноября 2019, ПАИ

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов уверен, что жители Пскова и Великих Лук готовы к раздельному сбору отходов. Об этом он заявил на пресс-конференции 22 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В Пскове и Великих Луках раздельный сбор мусора осуществляется достаточно продолжительное время. «Могу сказать, что жители этих городов готовы отдельно собирать свои отходы», — отметил Сергей Грахов. Всего отдельный сбор пластиковых отходов в Псковской области организован в четырёх муниципалитетах.

Председатель комитета рассказал, что в Псковской области есть вторичная переработка мусора, которая затрагивает полиэтиленовые отходы и пластиковые бутылки. «С переработкой бумажных отходов ситуация складывается сложнее, потому что строительство такого предприятия — удовольствие дорогое. Его можно было бы построить, если бы было достаточное количество сырья», - пояснил он.

Сергей Грахов отметил, что региональный оператор по обращению с ТКО — ООО «Экопром» тоже ищет пути по переработке отходов, чтобы не просто вывозить все на полигон, а получать вторсырье. По его словам, к 2024 году на полигон должны отправляться не более 36% всего мусора, тогда как в настоящее время туда транспортируется примерно 90% отходов.