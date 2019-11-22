Директор мусоропереработки: Вывоз отсортированных отходов должен быть дешевле

12:07, 22 ноября 2019, ПАИ

Вывоз отсортированного мусора должен быть дешевле смешанного. Такое мнение высказал директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук на пресс-конференции 22 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также он предложил ввести депозитную систему сбора пластиковой тары по примеру Европы, когда в стоимость каждого товара закладывается определенная сумма, которую можно будет вернуть после сдачи пустой пластиковой бутылки или жестяной банки в специальный автомат.

Андрей Папчук отметил, что его мусороперерабатывающий завод — это маленькое звено в общей системе обращения отходов. «К нам поступают отходы из Пскова и Псковского района, — рассказал он и пояснил, что все отходы отправляются не на свалку, а сортируются на заводе, потом частично отправляются на полигон в Порховском районе.

Директор предприятия рассказал, что на завод ежесуточно поступает 200-250 тонн отходов, в основном, в смешанном виде. По его словам, отобрать для вторсырья можно всего 5%. Также на завод поступают все крупногабаритные отходы, которые измельчаются и разбираются, а также строительный мусор.

Андрей Папчук отметил, что установка сетчатых контейнеров для пластика — хорошая идея, поскольку это повышает количество мусора, который можно будет использовать повторно. Однако, по его наблюдениям, в такие контейнеры кладут немного из «того, чего не надо».

О том, как устроена работа мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом», можно узнать здесь>>>