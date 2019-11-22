0
16:03
«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
16:00
Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области
15:58
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
14:35
Ремонт Центра культуры завершается в Бежаницах
12:56
Псковская область находится в лидерах по количеству охваченных вывозом мусора населенных пунктов
12:08
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
11:44
Рядом с парком «Россия — моя история» в Пскове появятся площадь, гостиница и новая гребная база
Еще новости
Общество

Директор мусоропереработки: Вывоз отсортированных отходов должен быть дешевле

Вывоз отсортированного мусора должен быть дешевле смешанного. Такое мнение высказал директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук на пресс-конференции 22 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также он предложил ввести депозитную систему сбора пластиковой тары по примеру Европы, когда в стоимость каждого товара закладывается определенная сумма, которую можно будет вернуть после сдачи пустой пластиковой бутылки или жестяной банки в специальный автомат.

Андрей Папчук отметил, что его мусороперерабатывающий завод — это маленькое звено в общей системе обращения отходов. «К нам поступают отходы из Пскова и Псковского района, — рассказал он и пояснил, что все отходы отправляются не на свалку, а сортируются на заводе, потом частично отправляются на полигон в Порховском районе.

Директор предприятия рассказал, что на завод ежесуточно поступает 200-250 тонн отходов, в основном, в смешанном виде. По его словам, отобрать для вторсырья можно всего 5%. Также на завод поступают все крупногабаритные отходы, которые измельчаются и разбираются, а также строительный мусор.

Андрей Папчук отметил, что установка сетчатых контейнеров для пластика — хорошая идея, поскольку это повышает количество мусора, который можно будет использовать повторно. Однако, по его наблюдениям, в такие контейнеры кладут немного из «того, чего не надо».

О том, как устроена работа мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом», можно узнать здесь>>>

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
Менять сознание псковичей относительно раздельного сбора мусора предложил Сергей Пайст «Экопром» продолжит установку сетчатых контейнеров для пластика в Псковской области Директор регоператора по ТКО: С началом нашей работы в Псковской области сократилось число несанкционированных свалок В пяти районах Псковской области запланирована рекультивация свалок Директор завода «Титан-Полимер»: В Псковской области целесообразно поставить предприятие по переработке отходов Директор мусоропереработки: Вывоз отсортированных отходов должен быть дешевле Сергей Грахов уверен, что жители Пскова и Великих Лук готовы к раздельному сбору мусора Конкурс по корректировке территориальной схемы по обращению с ТКО планируется провести в Псковской области Псковский губернатор «взбодрил» регоператора фотографиями несанкционированной свалки «Урок экологии» в рамках проекта «Чистая страна» провели в гуманитарном лицее Пскова
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
22 ноября 2019
«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области
22 ноября 2019
Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
22 ноября 2019
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
Ремонт Центра культуры завершается в Бежаницах
22 ноября 2019
Ремонт Центра культуры завершается в Бежаницах
Псковская область находится в лидерах по количеству охваченных вывозом мусора населенных пунктов
22 ноября 2019
Псковская область находится в лидерах по количеству охваченных вывозом мусора населенных пунктов
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
22 ноября 2019
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
Рядом с парком «Россия — моя история» в Пскове появятся площадь, гостиница и новая гребная база
22 ноября 2019
Рядом с парком «Россия — моя история» в Пскове появятся площадь, гостиница и новая гребная база
«Титан-Полимер» получил разрешение на строительство завода по производству БОПЭТ-пленок
22 ноября 2019
«Титан-Полимер» получил разрешение на строительство завода по производству БОПЭТ-пленок

Идет загрузка...