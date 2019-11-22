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Общество

Директор завода «Титан-Полимер»: В Псковской области целесообразно поставить предприятие по переработке отходов

В Псковской области целесообразно поставить предприятие по переработке отходов. Об этом заявил генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко на пресс-конференции 22 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Безусловно, такому предприятию нужна государственная поддержка, — отметил он. — Ни в одной стране мира такие заводы без поддержки государства не стоят». По его мнению, сбор полимерных отходов в регионах — самая большая проблема, а технологий вторичной переработки пластика огромное количество.

Герман Петрушко рассказал, что завод рассматривает варианты переработки и возможность установки технологии по переработке металлизированной пленки. «В нашем процессе вся отходная часть будет связана с производством пленки — обрезки, брак — всё это потом снова возвращается в процесс и используется», — добавил он.

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