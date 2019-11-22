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Общество

Работе регоператора по ТКО посвятят парламентский час в Псковском облсобрании

Работе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – компании «Экопром» будет посвящён парламентский час на сессии Псковского областного Собрания 28 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Вопрос о деятельности «Экопрома» вынесен на рассмотрение депутатов по инициативе спикера облсобрания Александра Котова. Его предложение поддержал Совет Собрания.

Александр Котов отметил, что работа регоператора по ТКО уже дважды становилась темой парламентского часа и тогда были подготовлены рекомендации в адрес региональной власти и «Экопрома». «Мы видим, что изменения есть, но каждый оценивает ситуацию с точки зрения личного опыта. В нашем постановлении есть пункты, которые требуют контроля, кроме того, хотелось бы услышать, как ведётся работа на территории всей области и, особенно, в сельской местности», - заявил спикер облсобрания.

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