20 тонн груш уничтожили в Псковской области

20:49, 22 ноября 2019, ПАИ

В Себеже на полигоне твёрдых бытовых отходов сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям уничтожили 20 тонн груш, которые незаконно ввезли в Россию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль с грушами псковские пограничники и таможенники задержали около населённого пункта Чёрная Грязь в Себежском районе. Водитель пытался провести груз без фитосанитарных документов из Белоруссии в Россию в обход фитосанитарных постов. Транспорт был передан инспекторам Россельхознадзора для проведения проверочных мероприятий.

Специалисты в ходе досмотра грузового отсека автомобиля выявили партию свежих груш. Фрукты были уложены в деревянные ящики, на которых отсутствовала маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере. Кроме того, у водителя не оказалось фитосанитарных сертификатов и сопроводительных документов на товар. В итоге груши были изъяты.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении. Изъятые 20 тонн груш были уничтожены.