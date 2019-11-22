0
18:08
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
17:26
Директор Центра внешкольной работы Куньинского района поборется за «Народное признание - 2019»
17:01
Предпринимателей Пскова просят украсить витрины и фасады зданий к новогодним праздникам
16:16
«Мир без слёз»: Псковская детская областная больница получила подарки от благотворителя
16:03
«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
16:00
Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области
15:58
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
Еще новости
Общество

20 тонн груш уничтожили в Псковской области

В Себеже на полигоне твёрдых бытовых отходов сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям уничтожили 20 тонн груш, которые незаконно ввезли в Россию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль с грушами псковские пограничники и таможенники задержали около населённого пункта Чёрная Грязь в Себежском районе. Водитель пытался провести груз без фитосанитарных документов из Белоруссии в Россию в обход фитосанитарных постов. Транспорт был передан инспекторам Россельхознадзора для проведения проверочных мероприятий.

Специалисты в ходе досмотра грузового отсека автомобиля выявили партию свежих груш. Фрукты были уложены в деревянные ящики, на которых отсутствовала маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере. Кроме того, у водителя не оказалось фитосанитарных сертификатов и сопроводительных документов на товар. В итоге груши были изъяты.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении. Изъятые 20 тонн груш были уничтожены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
22 ноября 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
Директор Центра внешкольной работы Куньинского района поборется за «Народное признание - 2019»
22 ноября 2019
Директор Центра внешкольной работы Куньинского района поборется за «Народное признание - 2019»
Предпринимателей Пскова просят украсить витрины и фасады зданий к новогодним праздникам
22 ноября 2019
Предпринимателей Пскова просят украсить витрины и фасады зданий к новогодним праздникам
«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
22 ноября 2019
«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области
22 ноября 2019
Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
22 ноября 2019
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
Ремонт Центра культуры завершается в Бежаницах
22 ноября 2019
Ремонт Центра культуры завершается в Бежаницах
Псковская область находится в лидерах по количеству охваченных вывозом мусора населенных пунктов
22 ноября 2019
Псковская область находится в лидерах по количеству охваченных вывозом мусора населенных пунктов

Идет загрузка...