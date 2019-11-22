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Экономика

В число лучших в России вошёл псковский проект по организации общения бизнеса

Проект о неформальном нетворкинге, то есть организации общения бизнеса в неформальной обстановке, разработанный командой из Псковской области, вошёл в число лучших  на заключительном модуле обучения в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Работа псковичей набрала наибольшее количество баллов по оценке жюри и оказалась в числе 11-и лучших проектов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В первой волне обучения участвовали представители 20 регионов России. Из Псковской области были несколько проектов по развитию малого и среднего бизнеса. Всего в предзащите участвовали 50 работ, направленных, в основном, на улучшение реализации мер государственной поддержки бизнеса.

В жюри, которое оценивало проекты, входили предприниматели, руководители проектных работ и представители регионов. Эксперты оценивали актуальность и востребованность инициатив конкурсантов, использование инструментов дизайн-мышления, возможности тиражируемости проекта в других регионах.

В рамках обучения также были представлены проекты из регионов, которые уже реализовываются или находятся в финальной стадии разработки. В этой части семинара Псковскую область представляла директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова.

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Вадим Живулин поблагодарил команды региона за полное погружение в идею, вовлеченность в процесс обучения и неформальное отношение.

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