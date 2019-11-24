Технологию меток для защиты экспонатов планируется внедрить во всех музеях России

09:42, 24 ноября 2019, ПАИ

Музеи во всех регионах России в перспективе охватит размещение меток для обеспечения безопасности экспонатов. Как пишет РИА Новости, об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

«Да, у нас уже первый этап идет. Сейчас наносятся метки на экспозицию; это высокотехнологичное оборудование, оно поступает во все музеи страны», – рассказала она.

По словам Ольги Голодец, сначала новую технологию безопасности внедрят в Эрмитаже, Третьяковской галерее, Русском и Пушкинском музеях.

Отмечается, что проблема усиления мер безопасности в российских музеях стала актуальной после похищения картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в Третьяковской галерее.