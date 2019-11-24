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Общество

Основные вопросы к проекту «Титан-Полимера» сформулировали участники встречи в Пскове

Строительство в Псковской области предприятия ГК «Титан» обсуждают в региональной столице 24 ноября. Мероприятие проводится в малом зале областной филармонии, принять участие в ней смогли все желающие. На площадке присутствуют представители всех политических партий, представленных в регионе, представители многих общественных организаций, передает корреспондент Псковского агентства информации. 
Модератором выступает глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Одним из первых взял слово депутат Псковской гордумы («Справедливая Россия») Олег Брячак. Он обратил внимание собравшихся, что в этом же зале проводятся общественные слушания по проекту бюджета Псковской области, и судя по количеству присутствующих, вопрос строительства «Титан-Полимера» вызывает огромный интерес у жителей региона. 

Олег Брячак подчеркнул, что главными вопросами в рамках обсуждения должны стать вопрсы экологии. «Останется ли чистым воздух в нашем регионе», - отметил он. 

Виктор Остренко поблагодарил выступающего за «выбор тональности» для общения, подчеркнув, что именно вопросам экологии и посвящена данная встреча. 

«Нас интересует где и какими организациями проводилась экспертиза, нас интересуют пункты охраны окружающей среды, пункты пожароопасности этого объекта», - добавил он, уточнив, что ответы на эти и многие другие вопросы дадут в рамках встречи представители «Титан-Полимера».

Новое предприятие планируется построить в границе особой экономической зоны «Моглино» в 8 километрах от Пскова. Завод предполагает выпускать БОПЭТ - пленку и ПЭТФ - гранулы. Сумма вложений в проект составляет около 13 млрд рублей. Инвестор предполагает создать около 2000 рабочих мест. 
На строительство первого этапа (БОПЭТ-пленка) получено положительное решение экспертов, на основании экспертизы выдано разрешение администрацией Псковской области. ​

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