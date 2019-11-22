«Титан-Полимер» получил разрешение на строительство завода по производству БОПЭТ-пленок

10:18, 22 ноября 2019, ПАИ

Администрация Псковской области выдала ООО «Титан-Полимер» разрешение на строительство объектов в рамках создания производства БОПЭТ-пленок (первый этап), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГК «Титан».

До этого проектная документация завода «Титан-Полимер» получила положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Псковской области». В настоящее время рабочие готовят площадку будущего завода в ОЭЗ «Моглино» к строительно-монтажным работам — идет установки блочного здания, где разместится проектная группа, также ограждается участок.

Помимо этого, проводится тендер для выбора подрядной организации, которой предстоит установить и залить фундамент. Отмечается, что в роли генерального проектировщика выступил проектный химико-технологический институт «Полихимсервис».

Руководитель предприятия Герман Петрушко говорил о том, что «Титан-Полимеру» предоставили новый земельный участок в границах ОЭЗ «Моглино» под Псковом.