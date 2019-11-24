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Общество

Сергей Елизаров: Завод «Титан-Полимер» принесет достаточно большие деньги в Псковскую область

«Завод «Титан-Полимер» принесет достаточно большие деньги в наш регион», – заявил член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров. Об этом с общественной встречи, посвященной строительству завода «Титан-Полимер» в Псковском районе, которая проходит 24 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«На самом деле очень хорошо, что возможное строительство завода вызвало широкий общественный резонанс среди жителей Пскова и области, потому что каждый из нас имеет право дышать чистым воздухом, пить нормальную воду, имеет право на благополучную окружающую среду», – отметил он.

Сергей Елизаров уточнил, что в апреле он в составе рабочей группы посетил завод «Полиом» в Омске. «Достаточно широко были осведомлены о работе этого предприятия, – рассказал он. - Данное предприятие в Омске относится к первому классу опасности – самому высокому». При этом Сергей Елизаров уточнил, что производство БОПЭТ-пленок под Псковом будет относиться лишь к 4 классу опасности.

Общественник рассказал, что перед тем, как посетить Омск, он не нашел ни одного заголовка в местной прессе о том, что «Полиом» нарушает экологическую среду.

«Уверен, что предприятие [завод «Титан-Полимер»] имеет место быть в том случае, если будут соблюдаться все экологические нормы и стандарты», – добавил он.

Строительство нового предприятия планируется начать в 2019 году, первую очередь намерены сдать в 2021 году. 

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