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Общество

Центр юридической помощи «Земляки» поборется за «Народное признание - 2019»

Центр юридической помощи «Земляки» выдвинут на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Открытие». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал главный редактор портала Луки.ру Александр Ильичев.

«Центр юридической помощи «Земляки» начал свою работу в начале лета 2019 года, – рассказал Александр Ильичев. – Он оказывает бесплатную юридическую помощь пенсионерам, малоимущим гражданам, несовершеннолетним гражданам и их представителям, инвалидам, представителям НКО, лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации».

Кроме этого, центр ведет прием граждан по вопросам жилищного, гражданского права, административного, трудового, семейного и наследственного права.

«За время работы центра более 120 жителей региона обратились за юридической помощью. Главная цель Центра юридической помощи — оперативно поддержать всех, кто остро нуждается в юридической помощи, кто оказался в трудной жизненной ситуации», – добавил Александр Ильичев. Отмечается, что приемы в центре проводятся бесплатно.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». 

По правилам, которые можно прочитать здесь>>>, претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой желающий, однако,  претендент на премию должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо нужно вложить заполненный бланк (можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента на награду.

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