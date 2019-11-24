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Общество

Учительница принесла в столичный зоопарк муляж бомбы

Педагога задержали за то, что она принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк. Как пишет ТАСС, учительница собиралась провести со школьниками урок о правилах поведения при обнаружении взрывоопасного предмета.

Отмечается, что администрацию зоопарка учительница об этом не предупредила. Теперь женщине предстоит заплатить административный штраф.

Жестяную банку с проводами и таймером нашли у пруда на территории Московского зоопарка 22 ноября. Ее обследовала служебная собака. Выяснилось, что данный предмет опасности не представляет.

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