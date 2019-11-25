Гражданство России стали давать в полтора раза чаще

09:20, 25 ноября 2019, ПАИ

В текущем году в России миграционная служба выдавала гражданство страны иностранцам в полтора раза чаще, чем в 2018 году. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику, предоставленную МВД, больше всего паспорт гражданина России выдавали украинцам.

Российскими гражданами стали 146 украинцев, что составляет больше половины из общего числа, получивших гражданство. По большей степени это жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) – для них весной упростили правила получения российского документа, предположила первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.

Также российские паспорта довольно часто получали приехавшие из Казахстана (35 тыс. человек), Таджикистана (30 тыс.), Армении (17 тыс.), Узбекистана (14 тыс.), Молдавии (11,5 тыс.). По данным Росстата, в январе–сентябре российское гражданство получили 285 тыс. человек. Это на 48% больше, чем в тот же период год назад (192 тыс. человек).

По мнению сотрудников МВД, рост выданных гражданств «обусловлен принятыми изменениями миграционного законодательства, направленными на упрощение порядка приобретения российского гражданства».

Кроме того, сообщается, что прием в гражданство России компенсировал естественную убыль населения. Приток новых граждан способствует сглаживанию демографического провала в России, уверены эксперты.