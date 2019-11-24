Конкурс детских театральных коллективов пройдёт в Пскове 27 ноября

10:33, 25 ноября 2019, ПАИ

27 ноября в Пскове на сцене городского Дома детского творчества (улица Кузнецкая, 33) состоится конкурс детских самодеятельных театральных коллективов Псковской области «Театралика». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы - Дом детства и юношества «Радуга». Поддержку мероприятию оказывает комитета по образованию Псковской области.

В этом году для участия в конкурсе поданы 15 заявок из Красногородского, Новоржевского, Новосокольнического, Порховского, Невельского, Стругокрасненского районов и Пскова.

«Среди участников есть детские театральные коллективы с большой творческой историей, школьные любительские объединения, а также дошкольники, делающие первые творческие шаги. Конкурс выявляет новые таланты, перспективные направления деятельности детских театральных коллективов, стимулирует развитие творческих способностей подрастающего поколения», - рассказали организаторы.

В качестве членов жюри выступают известные деятели театрального искусства: режиссер – педагог, заслуженный работник культуры РФ Дарина Герантиди; руководитель литературно- драматической части Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, заслуженный работник культуры России, член Союза театральных деятелей России Любовь Никитина; театральный художник, заведующая художественно-постановочной частью Псковского областного театра кукол Мария Воробьёва.

Начало конкурса в 10:30, вход свободный.