Псковский депутат предложил не учитывать штат сельхозпредприятия при отнесении к субъекту малого и среднего бизнеса

11:14, 25 ноября 2019, ПАИ

Председатель комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов предложил на законодательном уровне расширить круг предприятий, имеющих право участвовать в федеральных, региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства. В частности, предлагается внести в федеральное законодательство изменения, отменяющие критерий среднесписочной численности предприятия как определяющего для отнесения сехозпредприятия к субъекту малого или среднего предпринимательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Действующие нормы законы сейчас таковы, что если среднесписочная численность работников сельскохозяйственного предприятия превышает 250 человек, то вне зависимости от того, что доход предприятия ниже предельных значений, установленных федеральным правительством РФ, сельхозтоваропроизводитель лишается всех видов и форм поддержки. Думаю, это неправильно», - прокомментировал законодательную инициативу Андрей Козлов.

Он также отметил, что исключение из общих правил для предприятий легкой промышленности в виду их высокой трудоемкости уже сделано: правительство может устанавливать на них предельное значение среднесписочной численности работников свыше установленного законом для средних предприятий, но только при условии, что доля доходов от осуществления основного вида деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70% в общей сумме доходов предприятия.

Андрей Козлов уверен, что аналогичная правовая норма должна распространяться и на аграрные предприятия. Подобная мера будет содействовать развитию приоритетного сектора экономики Псковской области – сельского хозяйства.

Предварительное обсуждение разработанного проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 4 и 4.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» пройдёт в рамках заседания комитета, а затем депутатский корпус примет коллегиальное решение о поддержке либо отклонении законодательной инициативы на сессии регионального парламента.