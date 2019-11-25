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Общество

Обновленную символику Опочецкого района поддержал региональный геральдический совет

Новые герб и флаг Опочецкого района поддержал геральдический совет Псковской области. Об этом с заседания совета, которое проходит 25 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Опочецкого района Юрий Ильин рассказал, что муниципалитет разработал новую символику района. Так, на гербе на лазоревом поле изображены два льва у пирамиды из известкового камня. Отмечается, что львы символизируют богатую историю района, мужество, храбрость, а пирамида - опочецкую крепость.

20 февраля Геральдический совет при президенте Российской Федерации официально зарегистрировал герб и флаг Псковской области.

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