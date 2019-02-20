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Общество

Герб и флаг Псковской области официально зарегистрированы Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации

Делегация Псковской области в среду, 20 февраля, приняла участие в заседании Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, на котором состоялась официальная регистрация геральдических символов региона, установленных Законом Псковской области от 28 декабря 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В соответствии с решением совета, который возглавляет Государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов, Герб и Флаг Псковской области внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера и выдачей соответственного свидетельства.

Напомним, геральдическая символика Псковской области разработана по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.

Работа над эскизами официальных символов региона шла при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства. В результате итоговые эскизы символов прошли широкое обсуждение и экспертизу.

Депутаты Псковского областного собрания, учитывая значимость события, абсолютным большинством голосов поддержали инициативу Общественной палаты Псковской области и одобрили новые геральдические символы региона.

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