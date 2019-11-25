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Общество

Цены на автомобили вырастут в России из-за утильсбора с 2020 года

С 2020 года в России повысится утилизационный сбор на автомобили, из-за чего цены на машины могут вырасти. Об этом пишет газета «Коммерсант». 

Постановление о повышении утильсбора премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 15 ноября. Уточняется, что рост цен автомобилей также будет связан с традиционным обновлением модельного ряда и другими факторами. Эксперты отмечают, что дополнительный эффект на рост цен все же окажет повышение утильсбора.

В частности, ожидается, что больше всего подорожают легковые автомобили – в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%). Утильсбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1–2 л) увеличится почти на 112,4%.

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