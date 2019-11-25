Праздник в честь Дня матери провёл псковский Детский фонд

19:44, 25 ноября 2019, ПАИ

24 ноября в честь международного Дня матери прошло праздничное мероприятие для мам и детей из малообеспеченных семей, а также мам, воспитывающих детей-инвалидов. Праздник организовали и провели Псковское областное отделение Российского детского фонда и комитет по социальной защите Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Для мам с детьми была подготовлена насыщенная спортивно-развлекательная программа: танцевальный мастер-класс, на котором мама с ребёнком разучили небольшой танцевальный номер, цирковой мастер-класс, где у каждого была уникальная возможность попробовать себя в роли циркового артиста, а также творческий мастер-класс: мамы с детьми рисовали, лепили из пластилина и делали поделки.

После завершения активной части праздника, всех ждал концерт с выступлениями различных творческих коллективов и чаепитие.

Поздравить мам с праздником пришла заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Елена Федорова. Она пожелала мамам настоящего семейного счастья, больше улыбок, терпения и сил, а детям, конечно, здоровья и вручила памятные подарки семьям.

Участие в таком мероприятии даёт возможность родителям и детям провести время вместе и отвлечься от насущных бытовых проблем. Мамы смогли пообщаться между собой, поделиться опытом воспитания детей, а дети нашли себе новых друзей по интересам.

Сотрудники и волонтёры Псковского детского фонда присоединяются ко всем поздравлениям и желают мамам настоящего счастья. А также благодарят всех, кто принимал участие в подготовке праздника.