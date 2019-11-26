Пожилая пара получила травмы в результате ДТП в Пскове

09:20, 26 ноября 2019, ПАИ

82-летний водитель ВАЗ-21071 и его 81-летняя пассажирка получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове 25 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла около 13:17 на перекрестке у дома № 93 на Рижском проспекте, где ВАЗ-21074 врезался в Renault Sandero под управлением 38-летнего мужчины. Водителя ВАЗа госпитализировали с переломами ребер, а его пассажирку — с травмами головы и ушибами.

В тот же день в 18:15 на 469-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель в Пустошкинском районе автомобиль LADA Largus под управлением 60-летнего жителя Смоленска въехал в припаркованный ГАЗ-473200, за рулем которого находился 27-летний молодой человек. Пострадал водитель LADA Largus, у которого диагностировали ушибы и травму головы, и его 54-летняя пассажирка, получившая ушибы. Им госпитализация не потребовалась.

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки, добавили в ведомстве.