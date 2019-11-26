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Общество

Генконсул Эстонии рекомендует жителям Петербурга познакомиться с культурой народа сето

Фото с сайта spbdnevnik.ru

Бывший старший консул Псковской канцелярии генконсульства Эстонии Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм, в 2018 году возглавивший генконсульство республики в Санкт-Петербурге, рекомендует познакомиться с культурой народа сето. Такой совет он дал в интервью изданию «Петербургский дневник».

«Я сам очень люблю путешествовать по стране [Эстонии], - отметил генконсул. - Несмотря на то что она небольшая, каждый регион имеет свои особенности. Когда я работал в Пскове, мы с супругой часто ездили в южную Эстонию и открыли для себя много нового. Там, например, можно многое узнать о народе сету, который проживает на территории нашей страны и в России – в Печорском районе Псковской области».

Сето — малочисленная финно-угорская этническая группа. Историческая область проживания народа носит название Сетомаа. В Эстонии насчитывается от 10 до 13 тысяч сето. В России по переписи 2010 года к сету себя отнесли 214 человек. В Псковской области в деревне Сигово в Печорском районе действует музей-усадьба сето.

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