ПАИ-live с главой комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области начнется в 14:00

11:10, 26 ноября 2019, ПАИ

26 ноября в 14:00 гостем проекта ПАИ-live станет председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Псковская область получит 10 млрд рублей на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития до 2024 года. Она предусматривает, в том числе, меры по увеличению доходов населения, снижению уровня безработицы, росту инвестиций и уровня газификации.

В прямом эфире Андрей Михеев расскажет, как областные власти намерены выполнять утвержденную в правительстве программу, оценит меры по привлечению в регион инвестиций, расскажет о новых производствах в Псковской области. Вопросы Андрею Михееву можно оставит на странице ПАИ-live.