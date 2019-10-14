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Общество

10 млрд рублей получит Псковская область до 2024 года

10 млрд рублей получит Псковская область в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития до 2024 года. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании регионального Геральдического совета, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона напомнил, что 10 октября в Правительстве России рассмотрели указанную программу, и было принято решение о нескольких формах поддержки региона, среди них, например, снижение таможенных пошлин и организационные мероприятия, которые не несут прямого федерального финансирования.

Кроме этого, 10 регионов, которые разрабатывают программы социально-экономического развития, включат во все федеральные программы, при этом для этих субъектов предусмотрят 100 млрд рублей до 2024 года.

«Это конечно не та сумма, которая нам нужна, но, тем не менее, для Псковской области 10 млрд — существенная сумма», — добавил Михаил Ведерников и пояснил, что программа социально-экономического развития региона будет актуализирована. Её окончательная защита пройдет в октябре в Правительстве страны.

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