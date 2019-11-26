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Общество

Более 30 музыкантов выступят на концерте «Старые Новые Песни – 2» в Пскове

12 января 2020 года в Пскове в БКЗ Филармонии состоится концерт «Старые Новые Песни - 2», на котором выступят более 30 артистов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По словам организаторов, главной задачей при проработке концепции концерта было «соединить прошлое и настоящее». «Вас ждет уникальная программа в 2020 году будет представлен новый формат – настоящая музыкальная эклектика», - добавили авторы проекта.

На одной площадке выступят «Отцы Хороших Звуков», «Джаз-квартет Аркадия Галковского», Fresco, «Капитан Смоллетт», Radio Band и кавер-группа «Красивая». 

Билеты можно приобрести в кассе БКЗ, а также на сайте.

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