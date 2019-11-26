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Экономика

Начался ПАИ-live с Андреем Михеевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Началась прямая видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость проекта ПАИ-live - председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Псковская область получит 10 млрд рублей на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития до 2024 года. Она предусматривает, в том числе, меры по увеличению доходов населения, снижению уровня безработицы, росту инвестиций и уровня газификации.   

В прямом эфире Андрей Михеев расскажет, как областные власти намерены выполнять утвержденную в правительстве программу, оценит меры по привлечению в регион инвестиций, расскажет о социальном предпринимательстве в Псковской области.

Вопросы Андрею Михееву можно оставит на странице ПАИ-live.

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