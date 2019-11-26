Новый проект готовит «Сибирский гостинец» - резидент псковской особой экономической зоны

14:36, 26 ноября 2019, ПАИ

ПАО «Сибирский гостинец» готовит новый проект, внедрение которого планируется в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Моглино». Об этом в эфире ПАИ-live сообщил руководитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Он уточнил, что речь идет об инновационной деятельности. Накануне данный проект рассматривался наблюдательным советом и получил одобрение. Теперь компания подготовит бизнес-план для воплощения проекта в жизнь.

Андрей Михеев поблагодарил инвесторов, вошедших в ОЭЗ, пришедших в Псковскую область. Одним из значимых факторов в развитии площадки он назвал наличие обратной связи с резидентами и потенциальными инвесторами. На данный момент складываются открытые партнерские отношения с руководством пришедших компаний. Их деятельность была презентована Денису Мантурову, министру промышленности и торговли РФ, и тот дал положительную оценку.

Руководитель профильного ведомства подчеркнул, что в настоящее время идет поэтапное наращивание налога на прибыль, рост соответствует ранее намеченному графику.

В настоящее время у ОЭЗ «Моглино» 11 резидентов.

Особая экономическая зона создана в 8 километрах от Пскова.