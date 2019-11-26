Межрегиональный слет социальных предпринимателей состоялся в Пскове

17:28, 26 ноября 2019, ПАИ

II Межрегиональный слет социальных предпринимателей «Создаем перспективы» состоялся в Пскове. Его организаторами выступили Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» и Центр инноваций социальной сферы Псковской области при поддержке Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, за два дня более 150 социальных предпринимателей посетили практические сессии, тренинги, бизнес-игру, обсудили вопросы, связанные с социальными инвестициями, а также выработали предложения по возможным дополнительным мерам поддержки социальных предпринимателей.

Место проведения слета было выбрано неслучайно, отметила руководитель ЦИСС Псковской области Светлана Седунова. «В этом году Псковская область была удостоена Премии «Импульс добра» в номинации «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства». Мы очень много работали, чтобы заслужить эту награду, – рассказала она. – Хочу выразить огромную благодарность Фонду «Наше будущее» за помощь в организации слета и за поддержку социальных предпринимателей нашего региона».

«Приятно, что за три года сотрудничества мы пришли к тому, что сделали общее интересное и практически ориентированное мероприятие – межрегиональный слет социальных предпринимателей», – отметил заместитель исполнительного директора Фонда «Наше будущее» Евгений Рахновский. Также в рамках одной из сессий он рассказал, какие основные ошибки совершаются при подаче заявок на конкурс проектов «Социальный предприниматель». В рамках данной программы Фонд выдает беспроцентные целевые займы в размере от 2 до 40 млн рублей на открытие и расширение социального бизнеса.

Кстати, по итогам последнего конкурса «Социальный предприниматель» проект «Бебешкино» из Псковской области получил беспроцентный заем.

«Любая победа – это победа команды. По моим ощущениям, первые, кто поверил в нас, – это были руководитель и сотрудники ЦИСС. И уже вдохновившись, мы решили рискнуть и обратиться в Фонд «Наше будущее» за поддержкой», – рассказал один из руководителей проекта «Бебешкино» Анвар Зуфаров.

«Очевидно, что не зря в 2017 году было принято решение создать ЦИСС в Псковской области. В этом году был наконец принят закон о социальном предпринимательстве, но сам вид такого бизнеса появился значительно раньше. Участники слета еще раз доказали, что социальное предпринимательство есть и оно активно развивается», – отметил председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Кроме того, своим опытом по ведению социального бизнеса поделились социальные предприниматели московской области, поддержанные Фондом «Наше будущее».

«Я первый раз на слете в Пскове. Получила массу полезной информации, поделилась историей создания своего проекта с другими участниками и даже нашла потенциальных бизнес-партнеров. Думаю, что из этого общения родятся и новые проекты. Задумки уже есть!» – поделилась генеральный директор ООО «Коломенский Посад» Наталья Никитина.

«Я - человек дела, поэтому решила, что буду не просто говорить о моем проекте, но постараюсь свою площадку сделать максимально полезной. В итоге удалось познакомиться со всеми, кто пришел на мою сессию. Прямо на месте мы проработали варианты, какие проекты социальные предприниматели Псковской области могут начать совместно делать прямо сейчас», – рассказала руководитель семейно-досугового центра «Страна гномов» Ульяна Белова.