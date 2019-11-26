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Общество

Опубликован список крупнейших псковских должников за газ

Опубликованы данные по задолженности крупных потребителей природного газа в Псковской области на 1 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков».

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.11.2019

  

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

  
 
 

МП г. Пскова "ПТС"

513 082 998,45

381 471 875,81

  

МУП "ЖКХ" Островского района

90 799 897,24

82 507 837,74

  

МП Псковского района "Коммунальные услуги"

57 674 352,41

54 809 465,73

  

МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки

58 454 886,39

12 829 999,73

  

Порховское МПТСиК

29 973 147,75

26 338 262,09

  

МУП "Невельские теплосети"

30 868 281,19

27 638 902,84

  

МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"

22 513 553,62

18 960 948,50

  

МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района

23 327 861,44

22 303 497,19

  

МУПП ЖКХ Псковского района

20 310 906,53

20 310 906,53

  

ООО "РайКомХоз"

19 074 396,15

19 074 396,15

  

МУП "Искра"

18 888 460,29

15 517 251,79

  

МП ЖКХ Дедовичского района

6 748 287,38

5 879 039,10

  

Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"

1 801 780,51

307 922,84

  

ОАО "Уют"

700 490,55

0

  

МУП "Локнянское ЖКХ"

1 300 117,50

188 429,12

  

МУП "Палкинская ПМК"

1 171 201,33

98 469,08

  

ООО "А2 Энергия"

1 790 094,41

0

  

МП "Печорские теплосети"

495 810,71

91 970,46

  
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