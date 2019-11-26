Опубликован список крупнейших псковских должников за газ
Опубликованы данные по задолженности крупных потребителей природного газа в Псковской области на 1 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков».
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.11.2019
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|
В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова "ПТС"
|
513 082 998,45
|
381 471 875,81
|
МУП "ЖКХ" Островского района
|
90 799 897,24
|
82 507 837,74
|
МП Псковского района "Коммунальные услуги"
|
57 674 352,41
|
54 809 465,73
|
МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки
|
58 454 886,39
|
12 829 999,73
|
Порховское МПТСиК
|
29 973 147,75
|
26 338 262,09
|
МУП "Невельские теплосети"
|
30 868 281,19
|
27 638 902,84
|
МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
|
22 513 553,62
|
18 960 948,50
|
МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района
|
23 327 861,44
|
22 303 497,19
|
МУПП ЖКХ Псковского района
|
20 310 906,53
|
20 310 906,53
|
ООО "РайКомХоз"
|
19 074 396,15
|
19 074 396,15
|
МУП "Искра"
|
18 888 460,29
|
15 517 251,79
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
6 748 287,38
|
5 879 039,10
|
Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"
|
1 801 780,51
|
307 922,84
|
ОАО "Уют"
|
700 490,55
|
0
|
МУП "Локнянское ЖКХ"
|
1 300 117,50
|
188 429,12
|
МУП "Палкинская ПМК"
|
1 171 201,33
|
98 469,08
|
ООО "А2 Энергия"
|
1 790 094,41
|
0
|
МП "Печорские теплосети"
|
495 810,71
|
91 970,46