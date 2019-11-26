Суперсервис для людей с инвалидностью планирует создать Минтруд

19:31, 26 ноября 2019, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты России хочет создать суперсервис для людей с ограниченными возможностями здоровья, который будет помогать им при получении госуслуг. Как пишет ТАСС, об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты России Григорий Лекарев на заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации 26 ноября.

«Одним из таких суперсервисов мы посчитали нужным сделать онлайн-помощник при инвалидности. Это своего рода компоновка существующих сервисов, чтобы помогать людям», - приводит его слова издание.

Отмечается, что суперсервис позволит получать оповещение о приближении даты очередного освидетельствования, проактивно формировать шаблоны заявлений по разным поводам, направлять заявления на получение госуслуг, предъявлять в электронном виде справку об инвалидности.