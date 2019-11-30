Игорь Дудоров претендует на «Народное признание - 2019» в номинации «Призвание»

09:00, 30 ноября 2019, ПАИ

Социальный работник Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ТЫ» Игорь Дудоров претендует на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Призвание». Заявку прислала председатель общественной организации инвалидов Пскова Галина Курочкина.

Она рассказала, что Игорь Дудоров на протяжении многих лет проявляет себя как человек с активной гражданской и жизненной позицией. Он участвует как волонтер в работе общественной организации инвалидов города Пскова, в трудные для нее времена, работая заместителем председателя, оказал большую помощь в возрождении объединения, за что ему вынесли благодарность за добросовестный труд и ответственное отношение к своим обязанностям. Игорь Дудоров награжден почетной грамотой главы города Пскова за большой личный вклад в совершенствование системы социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями на территории муниципального образования. На данный момент он является волонтером и продолжает активно помогать людям с инвалидностью получать возможность участия в общественной жизни города, посещать все культурно-массовые мероприятия, сопровождать в медучреждения. На протяжении пяти лет работает социальным работником в проекте «Сопровождаемое проживание». Родители детей-инвалидов благодарят Игоря Дудорова за отзывчивость, добросовестный труд и ответственное отношение к работе на квартирах, где проживают их дети с особенностями развития.

Кроме основной работы Игорь Дудоров сопровождает несколько инвалидов-колясочников в медицинские и социальные учреждения, на культурные мероприятия и на прогулки; является социальным работником областного СПИД-центра, волонтером зоозащитной организации «Шанс», пропагандирует здоровый образ жизни как велолюбитель.

Премия «Народное признание» впервые вручалась в 2010 году. В этом году статуэтки получат победители в 12 номинациях: «Призвание», «Наша марка», «Защита», «Сервис», «Рекорд», «Лидер», «Поступок», «Талант», «Открытие», «Инициатива», «Команда-2018», «Событие».

С правилами подачи заявок можно ознакомиться здесь>>>. На награду может претендовать и выдвигать номинантов каждый, однако претендент на премию должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. К письму необходимо прикрепить заполненный бланк (его можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента на награду.