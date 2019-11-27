Псков поддержал приуроченный к 75-летию Победы союзный автомарш

13:43, 27 ноября 2019, ПАИ

Псков поддержал инициативу проведения эстафеты памятных торжественных мероприятий Союзного общественно-патриотического проекта «Наша Великая Победа», посвященного 75-летию Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, депутат Псковской городской Думы Сергей Мусиенко принял участие в заседании рабочей группы в Госдуме, которая занимается организацией эстафеты.

Многодневный союзный автомарш протяженностью 21 тыс. километров пройдет с 17 марта по 9 мая 2020 года по 110 населенным пунктам. При этом он затронет Белоруссию, Казахстан, Южную Осетию, Абхазию, Луганскую и Донецкую народные республики. Завершится автомарш 9 мая в Москве, где его участники пройдут во главе колонны «Бессмертного полка» с копией Знамени Победы.

Союзный автомарш направлен на демонстрацию неразрывной связи поколений, духовное объединение народов, сражавшихся за свободу, независимость и территориальную целостность страны.