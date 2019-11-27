Влияние культуры на лечебный процесс обсуждают финны, датчане и россияне на медицинском семинаре в Пскове

15:41, 27 ноября 2019, ПАИ

Медицинские работники из России, Дании и Финляндии участвуют в международном семинаре «Здоровье и культура создают благополучие», организованном при поддержке администрации Псковской области, в Пскове 27 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, семинар проходит в рамках проекта Совета министров Северных стран «Качество жизни — здоровье и культура».

«Для Псковской области, как приграничного региона, принципиально важно взаимодействовать с международным сообществом для обсуждения направлений сотрудничества. Мероприятия Совета министров Северных стран всегда положительно оцениваются профессиональным сообществом, поэтому для нас большая честь внести вклад в развитие здравоохранения на столь высоком уровне», — обратилась к участникам от имени главы региона первый вице-губернатор Вера Емельянова. Она выразила надежду, что опыт Псковской области будет полезен как для Северных стран, так и для других регионов России.

Старший советник генерального секретаря Совета министров Северных стран Йенс Расмуссен рассказал, что для Северо-Запада России предлагают участие в семи программах в сферах здравоохранения, высшего образования, экологии, обмена практиками, а также открытых конкурсах на предоставление финансирования для проектов.

Отмечается, что в их число входит проект «Dance connection», направленный на укрепление сотрудничества между молодежью Северных стран и России, в том числе на базе танцевального лагеря в Пскове. Летом 2020 года планируется организовать соответствующее мероприятие.

«Комитет по здравоохранению Псковской области принял участие в программе по укреплению здоровья и профилактике заболеваний и в течение 2019 году сумел добиться хороших результатов. Также мы благодарим за активное развитие международного сотрудничества региональный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике», — сообщил Йенс Расмуссен.

В пресс-службе добавили, что на семинаре участники поделились опытом реализации проектов, направленных на внедрение сферы культуры в процесс оказания медицинской и паллиативной помощи.

Участники семинара также посетят Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, где специалисты центра представят различные социально-направленные программы для людей с особенностями развития.