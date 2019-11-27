Псковская область получит дополнительную поддержку для обеспечения жильём детей-сирот

17:49, 27 ноября 2019, ПАИ

Псковская область получит дополнительную поддержку для обеспечения жильём детей-сирот, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Это одна из мер поддержки, которая будет оказана десяти наименее обеспеченным регионам страны. Также с 2020 года эти регионы должны будут софинансировать федеральные программы на уровне 1% вместо 5-10%. В этот перечень вошли Псковская область, Республика Алтай, Карелия, Тыва, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Калмыкия.

Володин добавил, что важно создать условия, чтобы «регионы не только хотели развиваться, но и была возможность». После диалога с кабмином удалось выйти на договоренности, которые позволят регионам со следующего года получать средства уже в январе. В этом вопросе также получена поддержка президента.

Это революционный шаг, оценил Володин, добавив, что правительство взяло на себя обязательства, «которые многие профильные отраслевые министерства загрузят работой на декабрь очень и очень плотно», так как до января необходимо будет принять всю нормативную базу.