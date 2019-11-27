0
21:10
Михаил Ведерников встретился с исполняющей полномочия главы Печорского района
20:37
Жертв трагедии в деревне Красуха вспоминали в Порховском районе
19:55
Жители Пскова высказали свое отношение к стоматологической помощи в регионе
19:04
Новый детский сад планируют построить в Пскове на улице Кузнецкой
17:40
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
17:20
Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России»
15:42
Текст гимна Псковской области планируют исправить
Еще новости
Общество

Обратить внимание на проблемы улично-дорожной сети призвали депутаты администрацию Пскова

Уделить особое внимание вопросам улично-дорожной сети Пскова и учитывать запланированные мероприятия в проекте бюджета призвали депутаты городской Думы администрацию областной столицы. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, 27 ноября в ходе публичных слушаний по проекту главного финансового документа Пскова парламентарии интересовались конкретными участками в ряде микрорайонов. Так, главный врач Псковской городской поликлиники Галины Неваленная обратила внимание на пути к школе №20 на Запсковье. «Никакой дороги нет. Дети идут с фонариками по дороге, если ее можно так назвать», - сказала она и добавила, что именно школы являются теми объектами, которые стали сегодня социальными центрами, точками для развития микрорайонов. По словам депутата, поступают обращения от родителей школьников, от жителей окрестных улиц.

Еще один депутат — Федор Постнов — подчеркнул, что для Пскова характерно низкое внимание к развитию уже имеющейся улично-дорожной сети. «В других городах доступность для пешеходов — на первом месте», - уточнил он и порекомендовал увеличивать финансирование данной статьи расходов.

Проект бюджета Пскова рассмотрят на сессии Псковской городской Думы 28 ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников встретился с исполняющей полномочия главы Печорского района
27 ноября 2019
Михаил Ведерников встретился с исполняющей полномочия главы Печорского района
Жертв трагедии в деревне Красуха вспоминали в Порховском районе
27 ноября 2019
Жертв трагедии в деревне Красуха вспоминали в Порховском районе
Жители Пскова высказали свое отношение к стоматологической помощи в регионе
27 ноября 2019
Жители Пскова высказали свое отношение к стоматологической помощи в регионе
Новый детский сад планируют построить в Пскове на улице Кузнецкой
27 ноября 2019
Новый детский сад планируют построить в Пскове на улице Кузнецкой
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
27 ноября 2019
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России»
27 ноября 2019
Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России»
Текст гимна Псковской области планируют исправить
27 ноября 2019
Текст гимна Псковской области планируют исправить
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
27 ноября 2019
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги

Идет загрузка...