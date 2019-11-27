Обратить внимание на проблемы улично-дорожной сети призвали депутаты администрацию Пскова

19:33, 27 ноября 2019, ПАИ

Уделить особое внимание вопросам улично-дорожной сети Пскова и учитывать запланированные мероприятия в проекте бюджета призвали депутаты городской Думы администрацию областной столицы. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, 27 ноября в ходе публичных слушаний по проекту главного финансового документа Пскова парламентарии интересовались конкретными участками в ряде микрорайонов. Так, главный врач Псковской городской поликлиники Галины Неваленная обратила внимание на пути к школе №20 на Запсковье. «Никакой дороги нет. Дети идут с фонариками по дороге, если ее можно так назвать», - сказала она и добавила, что именно школы являются теми объектами, которые стали сегодня социальными центрами, точками для развития микрорайонов. По словам депутата, поступают обращения от родителей школьников, от жителей окрестных улиц.

Еще один депутат — Федор Постнов — подчеркнул, что для Пскова характерно низкое внимание к развитию уже имеющейся улично-дорожной сети. «В других городах доступность для пешеходов — на первом месте», - уточнил он и порекомендовал увеличивать финансирование данной статьи расходов.

Проект бюджета Пскова рассмотрят на сессии Псковской городской Думы 28 ноября.