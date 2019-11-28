Качество работ по благоустройству в Пскове, Опочке, Острове и Печорах оценит член центрального штаба ОНФ

11:29, 28 ноября 2019, ПАИ

Качество работ по благоустройству и созданию комфортной городской среды в Пскове, Опочке, Острове и Печорах оценит член центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина в ходе двухдневного визита в Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщил депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения ОНФ Виктор Остренко.

«Сегодня мы будем работать по тем объектам, которые реализуются в рамках проекта по благоустройству городской среды в Псковской области, - пояснил Виктор Остренко. - Также в повестке - посещение домов, которые находятся в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте. Светлана Калинина прежде всего обратит внимание на болевые точки, которые требуют участия со стороны всех уровней власти».

Так, в Пскове Светлана Калинина побывает в жилом доме на улице Максима Горького, 5, на улице Леона Поземского, 22, на Черняховского, 3.

«Затем мы отправимся в Печоры и осмотрим отремонтированный сквер на пересечении улиц Свободы и Проценко. Завтра работаем в Острове, Опочке и снова в Пскове, где реализуется несколько проектов по благоустройству общественных пространств - аллея Ветеранов, сквер между Труда и Сиреневым бульваром. Также в планах оценка работы по организации доступной среды», - рассказал Виктор Остренко.

Итогом визита члена центрального штаба ОНФ станет круглый стол по улучшению реализации программы благоустройства городской среды. «Обсудим участие общественности в вопросах контроля и сопровождения проектов, связанных с организацией доступности для лиц с ограниченными возможностями», - добавил Виктор Остренко.