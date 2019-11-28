Сергей Грахов: Нормативы по вывозу ТКО сделают более правильными и четкими

12:21, 28 ноября 2019, ПАИ

Нормативы по вывозу твердых коммунальных отходов в Псковской области сделают «более правильными и четкими». Об этом сообщил председатель областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов в ходе парламентского часа на 37-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов рассказал, что по результатам деятельности регионального оператора по вывозу ТКО с 1 января 2020 года будет полная картина по объемам отходов в рамках сезонности.

«Планируем, что нормативы будут пересматриваться. Это несомненно. Сегодняшние нормативы усредненные, поскольку не было четкой статистики по городским и сельским населенными пунктам», — добавил он.